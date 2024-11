- Dok sam kao mlađa živela u Americi, pevala sam samo džez . Svirala sam sa Džefom Goldblumom, on je svetski poznati oskarovac. Bila sam klinka iz Niša i tamo sam shvatila šta su prave zvezde. Tamo ne postoji ni gram sujete među javnim ličnostima. Srpska estrada je vašar i parada kiča. Ovde pevačice dolaze u markete s ful šminkom i garderobom, a tamo su svi prizemni, idu u trenerci po namirnice, nemaju komplekse. Ovde plivam s krokodilima, ali dobro mi ide. Ja nemam takvu vrstu kompleksa i ne upoređujem se s drugima - kaže pevačica i dodaje da se iz Beograda uvek sklanja kad su joj potrebni priroda i mir:

Maja tvrdi da u Americi nije jurila slavu jer bi to od nje zahtevalo da se oda porocima i raskalašnom životu.

- Iz Amerike sam se vratila, iz San Dijega, mene to tamo ne privlači, nema dušu. Niko tamo nije govorio mojim jezikom. Nisam htela da prodam dušu đavolu da bih bila velika zvezda. Estrada na zapadu su orgije, droga, seks, ima toga i kod nas, ali ja se ne krećem po takvim žurkama. Nisam htela da se prodam zarad karijere. Toliko sam se napevala i bila na turnejama da mi je, kad mi neko kaže: "Ajmo na muziku", preko glave - kaže pevačica i objašnjava da čak i privatni život krije od očiju javnosti:

- Nikad nisam dozvoljavala da me slikaju paparaci s partnerima, to držim samo za sebe. Moj privatni život nije glamur jer ja nisam Vitni Hjuston. Nemam bazene i horde obožavatelja koje stoje ispred moje kuće. Zbog sinova se nikad nisam vaćarila ni s kim po rijalitiju, deca to sve gledaju i posle utiče na njihove živote.