Mnoge pevačice koje su danas velike zvezde i lagodno žive, odrastale su u teškim uslovima, patile zbog loših porodičnih odnosa, i svašta preturile preko glave još u detinjstvu.

Printskrin/Instagram

Ispovest mlade pevačice Zorane Mićanović o bolnim detaljima iz detinjstva potresla je javnost. Vlasnica hita "Sikter" je za Hajp ispričala sve o razvodu roditelja, životu sa majkom koja je zanemarila zbog udaje za drugog muškarca, ali i vršnjačkom nasilju koje je trpela kao dete sa sela koje peva narodnu muziku.

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio - govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji "Pretres" i nastavila:

- Čujemo se dva do tri puta godišnje, možda ni toliko. Nemamo dobar odnos. Ponekad joj pomognem ako joj treba i to je to... Najteže mi je bilo kad sam bila mala, kad joj lupam na vrata, ona otvori i pita me šta radim tu i zalupi ih. Taj muž nije dozvoljavao da se viđamo, nikada me nije prihvatio. Nikada je nisam mrzela, ali sam je krivila za mnoge stvari. Ona nema nikoga sem mene da joj danas pomogne. Nema roditelje, ima dva brata a sa jednim ne razgovara. Ona je tog čoveka stavila ispred mene... Kasnije se i udala za njega, ja nisam bila na svadbi. Nekoliko puta sam dolazila da je vidim i jednom prilikom njen muž je hteo da me namami da dođem u kući i da zovu Centar za socijalni rad, želeo je da me odvedu u hraniteljsku porodicu... Nije mogao da me smisli. Nekada je znao da me zatvori u sobu i zaključa dok mama ne dođe sa posla.

Printscreen/ UNA/ youtube

Vesni Zmijanac roditelji su se razveli kada je imala godinu dana, a pevačica je život nastavila sa bakom po majci. Majka joj je u detinjstvu veoma nedostajala, o čemu je pevačica godinama kasnije pisala u svojoj knjizi "Kad zamirišu jorgovani".

- Posle razvoda roditelja ja sam pripala majci Kovini. Ona se kasnije preudala, ali taj njen brak je trajao kratko, negde oko dve godine. Rasla sam uz baku i braću i sestre, a sa nestrpljenjem očekivala vikend ili dane praznika, jer sam znala da će tada moja majka doći kući, da ću s njom i uz nju leći i da će čak i kada se probudim ona biti tu - ispričala je Vesna.

printscreen YT



Sličnu sudbinu imala je i Zorica Brunclik. Posle razvoda roditelja pevačica je ostala je sa majkom, koja se borila da othrani decu od skromne plate koju je teškom mukom zarađivala u smederevskoj ciglani. To ni blizu nije bilo dovoljno za petočlanu porodicu, pa je Zorica, kako je svojevremeno ispričala, u detinjstvu bila više gladna nego sita, a kada je njen otac počeo da živi sa drugom ženom, bilo joj je zabranjeno da ga viđa.

Damir Dervišagić

Zlata Petrović bila je prinuđena da odraste preko noći. Njena pokojna majka bila je strastveni kockar, ali to nije bio jedini Zlatin problem. Nju je majka udala u 16. godini, o čemu je pevačica govorila za medije:

- Oni su napravili dogovor, a da ja nisam ni videla momka. Nedelju dana pre toga su mi javili da će biti svadbe, a ja nemam pojma ko je dečko. Nisam ga zavolela. Onda sam zatrudnela i samo sam plakala i molila majku da me vrati kući. Tada sam odlučila da pobegnem kod tetke u Beograd da se spasem muka. Niko nije želeo da prihvati to da jedna devojka od 17 godina abortira i našao se jedan čovek koji je to uradio na svoju ruku. Dva sata posle abortusa sam otišla da pevam, imala sam na sebi maksi haljinu i kako pevam, kreće da mi teče mleko iz grudi.

Kurir Televizija



Mina Kostić imala je izuzetno teško detinjstvo. Odrastala je u siromaštvu, a kada je imala samo pet godina roditelji su je dali na usvajanje. Nju je prihvatila i odgajila Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. Pore toga što je teško živela, njeno detinjstvo obeležila je i jedna tragedija - njena rođena sestra se utopila.

- Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina - rekla je Mina u jednom intervjuu.

ATA images



Teško odrastanje imala je i Vesna Đogani. Ona je u jednom periodu svog života bila u domu u Zvečanskoj o čemu je javno pričala.

- Jedno vreme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sećam se toga iako sam bila baš mala. Sećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove: “Mama, mama”, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene. Ipak razumem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima.

