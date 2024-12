"Ulazim jer više nemam rizik od prevremene trudnoće, takođe me je i psihijatar posavetovao i pružio podršku pri ovoj odluci. Lakše mi je da uđem sada jer se više ne plašim svojih reakcija", rekla je Milica pa se osvrnula na Terzu.

"On meni nema mnogo da kaže, a ja ću gledati da ga ne vređam, probaću, ali ću se bazirati na dete koje on naziva "to dete" i zbog kog mu ljubavnica brani da plače."