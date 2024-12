- Ne javljaju mi se od početka muvanja sa Sofijom, to je vama predstavljeno da sam ja ostavljena, pa su se oni ljubili. Naravno da ne, mnogo je tu stvari bilo ranije, ako mi neko kaže da mi nije ona kriva, nije, ali nije mi kriv ni on. Kriva sam sama sebi što sam bila sa ovim. Jako interesantno mi je što ova vernica nikad nije bila sa zauzetim muškarcem, ali dobro nije to sad bitno. Nisu me zvali njegovi roditelji, oni su uticali na to što im je sin NN. Nisu me zvali uopšte do kamate, ne znam šta se ovde dešava. Dolazili su mojoj babi i mami na kuću, ne znam o čemu je reč - rekla je Milica, pa dodala: