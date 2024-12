- Da je bila fina, ne bih ja ovde bila. Zna se šta je sve izgovarala za mene i na koji način. Mislim da sam blaga i da je zaslužila da budem gora. Ne mogu da verujem da se neko ovako ponaša i da je spremna na neke stvari. Ponaša se kao da ništa loše nije uradila, meni nije jasno to. Ona svoje ponašanje pravda time da nikada nije bila trudna. Pa dobro, kakve to veze ima, ne mora da bude trudna da bi razumela neke stvari. Ona govori da čeka još jednu grešku Terzinu da ide tamo gde je njeno srce. Sve mi govori da se poigrava sa njim i da je sve išlo preko mene i moje bebe. Vidim da je folirant i zbog toga reagujem kako reagujem - istakla je Milica.

- Mene jeste blam jer sam se za*ebala i neke stvari uradila samoj sebi. Milica možda malo preteruje, ne mislim da treba to da radi - kazala je Sofija.

- Slušaj me, ku*vo jedna. Ja ću da ti govorim sve ovo do kraja života, je l' ti to jasno? - kazala je Milica.