- On je pokazao da njega beba ne zanima. Postavio se tako kao da ništa nije uradio. Bio bi sa Sofijom da nije neke stvari saznao o njoj. Ne osećam potrebu da bilo kome bilo šta objašnjavam, to je tako. Najgore mi je bilo jer je on Sofiji dozvolio da spominje naše dete, a on mene nije iznenadio svojom reakcijom. Ne želim da dopustim da Terza manipuliše i laže, jer je jasno kao dan da njemu nije stalo do deteta. Sofija je toliko zla i pokvarena. Ne mogu da shvatim njeno ponašanje. Ona pokušava preko bebe da bude u temi, veliki gnev budi i meni - kazala je Milica.