- Totalno je nestabilan. Nije pravi muškarac za mene baš zbog toga što jedno govori a drugo radi... On je dečko koji pada pod uticaj određenih ljudi. Možda mene oči varaju, možda njemu stvarno nije stalo... Jutros kada smo pričali gledao me je kao da bi me poljubio svakog trena, dok je svašta govorio... Kao da mu se kose reči i pogled, dela... Nisu tu čista posla, mislim da nije ravnodušan prema meni.