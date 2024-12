- Dijana i Srđan su veliki vernici. Kad su pročitali Saškino otvoreno pismo ocu Arseniju, duboko su se šokirali i uznemirili. Posebno ih je zabolelo to što ga je ona nazvala "popom", što su mnogi vernici, pa i oni shvatili kao uvredu. Za neupućene, otac Arsenije je monah i ne može biti pop, kako se obično u narodu nazivaju oženjeni sveštenici. Da li je ona neupućena u crkvenu terminologiju ili je to uradila kako bi ga ponizila, to je sad nebitno. Ali da je ružno, ružno je. Oni su pozvali monaha i zamolili su ga za oproštaj i razumevanje. Imali su prijatan razgovor, a dogovorili su se i da prvom prilikom i sami posete manastir kako bi se lično upoznali i uzeli blagoslov - priča naš sagovornik.