Pop zvezda je u utorak uveče napravio veliku žurku povodom 20 godina postojanje svoje produkcijske kuće. U razgovoru s novinarima govorio o detaljima iz karijere dosad nepoznatim javnosti

Pevač je bio odlično raspoložen za razgovor, pa je novinarima otkrio zanimljive detalje iz karijere o kojima do sada nije pričao.

Dve decenije je dug period. Šta biste sebi savetovali da ste sad opet na početku?

- Nije mi bilo lako. Ja sam pre osnivanja "Minakorda" dvehiljaditih imao koncertnu agenciju. A ako već hoćeš da imaš kredit ili lizing, moraš da imaš d. o. o. Da imaš poslovanje i knjigovodstvo. U tom periodu sam bio jako mlad i nekako sam morao da sve držim u glavi i da učim i knjigovodstvene stvari, koje ne bi trebalo da me interesuju. Moj prvi knjigovođa mi je rekao: "Bez obzira na to što ne znaš šta je PIO, MIO, DUO, moraš da imaš sve to u glavi." To je bio pravi izazov za mene i bilo je straha jer sam sve te lizinge i kredite morao da vraćam. To je bilo normalno poslovanje tih godina, kada kod nas muzičari nisu imali ni faks mašinu, a kamoli velike firme da plaćaju porez. Otac mi je uvek govorio: "Moraš tako raditi, mirno ćeš spavati." I ja sam ga poslušao.

Šta biste izdvojili kao najznačajnije trenutke u "Minakordu" za sve ove godine?

- Sve je krenulo 2004. godine, kad sam se vratio iz Istanbula i sa Evrovizije. Postoje dobre i loše stvari. Loša stvar je ta što mi je 2001. godine ukraden ceo studio. Ostao sam bez ičega. Nula. U tom trenutku nisam bio svestan šta se dešava. Kad sam video da u studiju nema ništa, samo jedna moja slika na kojoj su nacrtane suze. Mislim da je ostala harmonika i par zvučnika. Struju su odneli, sve do poslednjeg kabla. Kasnije su preko nekih posrednika nudili da se to otkupi, ja to, naravno, nisam hteo. Porodica mi je tad bila najveća podrška, kao i sada. Žena i deca su mi najveći oslonac.

Kako ste podneli taj udarac?

- Nemam pojma. Kad sad razmišljam o tome, to je strašno. Tad sam uz pomoć prijatelja nekako nastavio. Malo sam pozajmio, plaćao na rate, pa odradim koncert. To je jedna od loših stvari. Dobra stvar je što je naša muzička produkcija dosta zaslužna što sam ja ovako poslovno vaspitan. Savetujem svima da počnu sa svojim biznisom. Radili smo dosta filmske i serijske produkcije, reklame... To nisu samo koncerti, sve je povezano s medijima.

Šta je bilo najteže i najizazovnije?

- Otplatiti ta prva dva kredita (smeh). Kad dođe taj prvi u mesecu, ja zamolim za još nekoliko dana. Uglavnom nisam kasnio.

Kako će izgledati narednih 20 godina?

- Ići ćemo sve više i sve bolje.

Da li je vreme i za novu koncertnu turneju?

- Da. Trebalo bi da počnemo u novembru sledeće godine, biće oko 30 velikih koncerata. Dosad je bilo oko 1.200 mojih koncerata. Na to sam ponosan. Radićemo bivšu Jugoslaviju, sve velike gradove, Evropu, Balkan i Grčku.

Koliko je teško balansirati između pevanja, biznisa i privatnog života?

-Nije baš lako. Mislio sam da će biti lakše. Zbog televizije muzika nije trpela, radio sam u međuvremenu film, napravio sam "Tomu", "Ponoć", mnogo lepih pesama i za druge.

Kakva je bila 2024. godina za vas?

- Brzo mi je prošla, a meni godine nekako ne prolaze brzo. Razne stvari su mi se dešavale, to je život.

