- Plakala sam ja mnogo dok me kamere nisu snimale. Laza šminker mi je na kraju rekao da se saberem jer mi je deset puta skidao šminku. Kad sam malo došla sebi, došao je i Filip, koji mi je doneo buket sa emotivnom porukom. Kad sam to videla, plače on, plačem ja. Filip je najviše verovao u mene. Ovo je njegov uspeh koliko i moj. Tako da sam ja plakala ceo dan i zato nisam toliko plakala na bini. Emotivno je, ali ne može ni ova turneja da traje večno. Idemo dalje.

- Da. Svi smo imali toliku neku tremu, ne mogu to da ti objasnim. Bukvalno od jutra, i to cela porodica, pa i ja s njima. Ali sve je prošlo kako treba.

- To je bila ideja još za prvi koncert i toliko smo želeli da to uradimo, ali je navodno bilo nemoguće. Filip i ja smo danima unazad pričali o tome, baš sam to htela. Kad sam danas došla na probu, rekli su mi da to ne može. Rekla sam im da skidaju ograde, da se ja penjem gore kako god i da me ništa ne zanima. To mi je bila želja - da dođem iz publike.