Rijaliti učesnica Miljana Kulić svojevremeno je bila opsednuta pevačem Mišelom Gvozdenovićem, koji se u tom periodu takmičio u "Zvezdama Granda". On je nekoliko puta prijavljivao Miljanu policiji zbog uznemiravanja, a sada je progovorio o agoniji kroz koju je prolazio tada.

- Nije farbala pse, nego uzme neke kreme baca na njih, razmaže ih. Jako ružno. A kuća je velika, trebalo bi joj 15 dana da ofarba, to nije, nebuloze. Pravila je svašta, bacala je neke gluposti po dvorištu, ali neću o tome, sramota me je, kad bih ti rekao šta je bacala... - pričao je on.

Gvozdenović je otkrio i da je pokušavao da spreči Miljanu tako što će se obratiti njenim roditeljima, ali, kako kaže, to nije urodilo plodom.

- Pokušao sam u početku nekako da urazumim njene roditelje, ali to nije uspelo. S kim si, takav si. I dalje ne bih da pričam previše o tome. Neke stvari nosiš iz kuće. Kad sam pokušao da ih urazumim i da nađemo način da to prestane, onda sam dobio kontraefekat da roditelj brani dete. I to je okej, ali ako vidiš da tvoje dete radi nešto loše, ne možeš da ga braniš, moraš da ga skloniš. I majka i otac katastrofa. Tako da što dalje od mene - dodao je pevač.

Sa druge strane Miljana je priznala da šta je sve radila kako bi privukla pažnju omiljenog pevača i tvrdila kako je bila maltretirana.

- Nisam nikada doživela to što sam od njegove porodice, ja priznajem da sam preterivala. Njegova majka me pesnicom udarila u nos. Izvukli su me nasred ulice, šutirali me, kako on, braća, svi oni, a ja ga nikada nisam prijavila. Ako bude ovako provocirao, ja sam spremna da idem na poligraf! On meni jeste bio fizički lep, dopalo mi se kako peva, ja sam hiperbolisala. Ja se nikada nisam povlačila, po cenu da ispadnem psihopata, rekla je Miljana, ali je Gvozdenović tvrdio da je to samo plod njene mašte.

- To ima u policiji u Čačku. Sve je krenulo kada mi je zvonio telefon i zove me navodno novinar. Ja čujem to specifično "r". Meni su ljudi rekli da se pripazim jedne devojke od koje ljudi nemaju mira. Sve joj lepo kažem, tu kreće pakao. Zvala si me sa 600 brojeva! Posle toga me je zvala na fiksni. Morali smo da menjamo broj. Mene je uslovljavala da promenim broj kako bi druge pevače uhodila. Ne znam što mi je polupala prozor. Ulazila je u moje dvoriše, pravila poplavu... Mazala mi pse, ulazna vrata, bacala neke predmete vezane peškirom, bacala mi je kondome po dvorištu. 50 puta sam je prijavio, bila je privođena, oni je deportuju za Niš, ona za dva sata bude u Čačku, ispričao je Mišel u rijalitiju delić svega što je prošao i to Mariji Kulić koja nije znala u kojoj je meri ova priča dobila epilog.

- Prva stvar, moji roditelji žive u Holandiji 43 godine. Kako mogu roditelji koji žive u inostranstvu nju da tuku? Kako je moguće da neko dođe i živi u Čačku da bi hranio moje kerove? Kako se to nigde ne vodi u policiji i kako ja nisam optužen za to? Ja nikada nisam odgovarao za takva dela. Ja nemam mrlju u policiji. Ne mogu da kažem da je bila moj fan. Ona je bila progonitelj. Ona je pričala razne priče, da je kupovala kartice, da smo pravili šou s tim karticama. Ja ne znam ko je kome dolazio kući. Da li sam ja bio kod nje ikada u Nišu? Prolazila je pored moje kuće po 500-600 puta, bacala mi je petarde, mazala kerove kremom, polupala mi je prozore na kući negde 2014. godine. To zna njena majka - pričao je za Blic tada.

Njegove komšije su jednom prilikom ispričale kako je to sve izgledalo. Naime, Mišel je detinjstvo proveo u Holandiji, gde se i školovao, a sa 20 godina vratio se u Srbiju i započeo život u Čačku. Za pevača komšije su imale samo reči hvale.

- Danas mi je sve to smešno, ali bilo je strašno koliko je Miljana uhodila Mišela i šta je sve radila da privuče njegovu pažnju. Ona je divljala ispred njegove kuće, skupljali smo se da gledamo taj cirkus. Dolazila je i pevala mu ljubavne pesme, pisala poruke na kapiji, ostavljala ceduljice sa brojem telefona... Nije im davala mira ni danju ni noću, ne znam kako su ljudi to sve izdržali. Mišel ni polovinu stvari koje su se desile nije hteo da iznese u "Zadruzi" - ispričala nam je Gvozdenovićeva komšinica.

