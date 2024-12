Nada Obrić proživela je mnoštvo situacija

Pevačica Nada Obrić četiri puta se izborila sa opakom bolešću, a uvek je o svemu otvoreno govorila u cilju da pomogne onima koji prolaze kroz istu ili slučnu situaciju.

Nada je jednom prilikom otvorila dušu svom životu i otkrila detalje o svom suprugu.

- Ja sam radila kao pravnik u opštini u Sarajevu skoro 12 godina, dok nisam snimila pesmu 'Ne dozvoli da te druga voli' koja je postala takav hit Jugoslavije. To je tako puklo da sam shvatila da je vreme da se opredelim ili za muziku ili za pravo, ja sam se odlučila uz nagovor mnogih za muziku. Ja insistiram da se deca obrazuju, to je uslov života. Uz to bavi se čime hoćeš, zavisi za šta imaš sklonosti, sposobnosti i sve to. Ja se užasavam kada čujem da mlade devojke nemaju završenu ni srednju školu. Ti na ispitima stečeš neke vidike koje dobijaš - rekla je Nada.

Na pitanje da li je istina da se zaljubila u vojno lice, a da njeni roditelji nisu to podržali, pevačica je odgovorila:

- Istina je, on je za mene bio najlepši tada najlepši čovek na svetu koga sam tada srela. Upoznali smo se, on je bio u vojnom hotelu koji je bio dvoje vrata od doma. Ja sam kao student mnogo radila preko studentske zadruge da bi sebi mogla da dozvolim nešto osnovno što mi treba. Radila sam težak posao, prala sam soliter. Mnogi su odustali, ali ja sam bila uporna i dobila sam parice. Častila sam sebe i odem na ručak u vojni hotel i ugledam njega i stane mi dah. On sedi u društvu i razgovara, pomalo baci pogled, a ja da umrem. Ja nađem pare kako znam i umem i tako četiri pet puta dođem. Vidi on da ja kao devojka dođem sama i ne sećam se kako mi se obratio, ja sam mu odmah rekla ti ćeš biti moj i tako je i bilo - otkrila je pevačica.

Ona je otkrila i šta je bio najveći problem u njihovom odnosu.

- Sa njim sam dobila dvoje dece, ali veliki problem je bio među nama što je bio tih. Ja sam ga molila 16 punih godina da se pokrene, nisam mogla to da trpim. On je bio divan prema meni, prema deci božanstven, ali dođe kući ruča, stavi čačkalicu u usta, odmori i pogleda dnevnik i tu je kraj. Ja to nisam volela takav život, ja sam stalno bila u pokretu. Ja nisam bila ljubomorna i nisam razmišljala uopšte da bi pogledao neku drugu. Moram da ispričam da je bila jedna situacija kad je on trebao da ide na seminar koji je trajao šest meseci, ali on nije hteo da spava sa ostalim vojnicima nego u hotelu. Vratio se on, sve u najboljem redu i imamo grupu koja nastupa na Zadru i na recepciji da platimo i mene čekaju recepcionar i recepcionarka. Ja dolazim na red, a taj dečko kaže recepcionarki što si sad pocrvenela? Grize te savest jel? Samo lud čovek ne shvati o čemu se radi, dođem ja kući i čekam ga da dođe sa posla. Ja mu kažem imaš pozdrave iz hotela u Zadru, on ćuti, ja kažem bilo prošlo, ali gledaj da se to ne ponovi - priznala je pevačica.

"Htela sam da se ubijem zbog njega"

- Najviše sam ga volela, zbog njega sam htela da se ubijem jer smo se zabavljali tri, četiri godine, a on je imao svoju veliku garsonjeru, a ja sam otišla iz doma i našla privatni stan. Dolazila sam svaki dan kod njega, živeli smo zajedno. On u petak veče dolazi i kaže mi sutra idem da se ženim u Novi Sad da isprosim neku devojku sa kojom se zabavljao u srednjoj školi. Njegovi su bili nesrećni što je sa mnom jer sam pevačica, a to što sam završila fakultet nema veze - priča pevačica i dodaje:

- Ova devojka je bila doktorka i to kao nije isto, oni su vršili pritisak na njega i on je popustio i ide da se ženi. Ja gledam da li je ozbiljan. Ja njega niasm mogla da zaustavim, ja ga spakujem i kažem mu srećan ti put, imaš vremena iz Sarajeva do Novog sada dobro da razmisliš, nek je tebi srećno u svakom slučaju i tako se raziđemo. Ja došla u svoj stan vrištim i kukam. Sutradan sam imala koncert u Travniku, usput ja pričam njima u kolima i grcam. Ja izlazim na scenu i počnem da plačem, ne mogu da pevam - otkrila je pevačica.

Nada ističe da je supruga volela najviše na svetu i da je sa njim bila do poslednjeg trenutka.

- Mi se vraćamo u Sarajevo i prolazimo pored stana gde smo živeli zajedno, ja vidim otvorene prozore, a znam da su bili zatvoreni. Pet noći ja sam bila kod našeg glumca pokojnog i kada su mislili da sam se malo smirila oni me puste. Ja ga pozovem i čestitam mu, on mi kaže uvek si bila luda dođi na kafu. Prizna mi da se nije oženio, ja sam krila dobila i odletela kod njega. Sve je bilo isplanirano za svadbu, kada su svi legli da spavaju, on je seo u kola i vratio se. Naravno na kraju priče mi smo se venčali i imamo decu. Njegovi roditelji su me na kraju zavoleli, mi smo i dan danas dobri. To je moj najveći uspeh. Ja sam mog muža volela najviše na svetu, ja sam ga obožavala i kad nismo bili zajedno, do njegovog poslednjeg momenta sam bila uz njega. Ja sam pomirila njega i mog sadašnjeg muža da bi mogao on da dolazi kada god poželi da vidi decu, zbog toga deca imaju osećaj da se mi nikada nismo razišli - rekla je Nada.

