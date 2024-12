- Moram da vas prekinem. Zašto ste tako uvereni? Ja vas evo slušam, ali ne znam odakle toliko ubeđenje. Upravo to, bolje da budeš u većini, u manjini nisi toliko jak, a ovako si uljuljkan i bolje ti je da ćutiš. Koga briga da li je trouglasta, okrugla, loptasta, nema veze, ko će sada da se zamajava. Ali to predubeđenje... Zato što se to uči u školu onda velika većina tako misli. Evo mogu li ja vas da pitam: 'Da li verujete da su Amerikanci bili na Mesecu?'. Toliko imate fotografija i dokaza da Amerikanci nisu bili na Mesecu. Recite mi za jednu fotografiju Zemlje iz svemira koja nije obrađena. Jednu fotografiju mi dajte, ajde pošaljite režiji, rekao je Bulat.

- Najtvrđi dokaz koji je postoji je vezan za gravitaciju, naš doživljaj gravitacije. Dakle, ako stanem ovde ili ovde, ja ću svuda osećati na jednak način gravitacionu silu koja me vuče dole. Da se taj centar mase nalazi negde horizontalno udaljeno od nas, onda bi postojala jedna komponenta koja nas vuče ulevo ili udesno, koja nas ne bi vukla ka centru kako se inače dešava kada se nalazite na sferi. Dakle, to je jedan dokaz koji je stalno pored nas, objašnjava fizičar Bubnjević.

- Meni ne treba dokaz. Ja već vidim, isto kao što i on vidi iz svoje sfere i smatra da su to njegovi dokazi i ja smatram da vidim dovoljno dokaza. Prvo da krenemo od duhovnog, od knjige stvaranja. Tamo piše: 'I Bog stvori svod i vodu nad svodom'. Znači da je zatvoren sistem. Onda imamo Arktički sporazum koje su potpisale sporazum kojim zabranjuju, recimo meni, da skupim neki novac i idem tamo da istražujem. Podići će se lovci, spustiće me ili će da me obore. Zabranjeno je da se ide tamo. Imamo amatere koji su slali balone gore sa kamerama i vidi se da je ravno. Imate snimke. Zašto gospodin ne priča o tim snimcima i kako može da opovrgne te snimke, tvrdi Bulat.