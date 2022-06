URNEBESNA TEORIJA! Andreana se baš nalupetala, ovo su njeni ARGUMENTI da je zemlja RAVNA PLOČA!

Andreana Čekić šokirala je javnost kada je u emisiji "Amidži šou" iznela svoju teoriju da je "zemlja ravna ploča". Sada je nastavila sa iznošenjem svojih stavova, ali kako kaže, ima dokaze za to.

Čekićeva ne odustaje od misije da dokaže svoje tvrdnje. Čekali smo nedelju dana, a pevačica je rešila da ispuni obećanje, pa je na Instagramu počela da objavljuje svoje viđenje ove teme.

- Znala sam da ćeš me opet to pitati. Od ponedeljka ću na Instagramu sedam dana da postavljam neke slike, video snimke vezane za tu temu, pa neka ljudi sami vide, koga bude zanimalo. Ono što ja znam da je najbolje, što se tiče nekih videa koje ne možete naći na Jutjubu - rekla je ona u razgovoru s Ognjenom Amidžićem, a nedelju dana kasnije, usledile su fotografije i snimci kojima je argumentovala svoje mišljenje.

- Moraću vas šokirati time da ni kao dete nisam poverovala učiteljici kada je rekla da živimo na rotirajućoj lopti, jer su mi moja čula govorila da je to laž. Odmah sam postavljala pitanja poput: "Kako onda ne osećamo rotaciju? Da li to znači da ljudi u Australiji stoje naopačke Da li to znači da se avion prilagođava krivini zemlje?" Da nam je rečeno drugačije, svi bi znali da je zemlja ravna, potpisujem - napisala je ona, pa uz jednu fotografiju slikovito objasnila svoje tvrdnje.

- Da li se mi zaista u nekom trenutku, i u kom tačno okrenemo, nazovi naopačke kada letimo dužim letom? Da li je to moguće, a da mi to zahvaljujući gravitaciji ne osetimo. Avion ne spušta nos, što su svi piloti potvrdili. Da li to znači da gravitacija ima svest, pa tačno zna da upravlja avionom koji leti ravno - napisala je ona.

Uz sve to dodala je i snimak pilota koji govori da se avioni kreću ravno, kako bi time zaključila svoju teoriju.

- Robrert Simon zvani "Mr Plavi Kliker" je dizajner koji je dizajnirao ovo što mi nazivamo "slikom zemaljske kugle". Jeste li znali to? - napisala je Andrena i dodala:

- U prevodu: na pitanje da li je slika zemlje zaista slika ili je CGI (Computer Generated Image), odgovor je jasan, čak i od strane NASE. Niko nije otišao u svemir i uslikao, već je kompjuterski sastavljena kreacija - napisala je Andreana.

