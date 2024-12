- Šopingholičarka sam. Verujem u ono da šoping leči stres, da žene koje kupuju duže žive. Ne mora to da da bude nešto veliko ili skupo, može to da bude gumica od 100 dinara. Dan kada ne kupim nešto je kao da ništa nisam uradila. Mene to odmara. Mogu da kupim krompir, nebitno je da li je to za kuću, za mene ili za ćerke, bitno je da se ide i gleda, da ti nešto biraš. To ima nešto u ženskoj psihi, ne znam šta je.