Ipak, na Kuburu je pre nekoliko dana u strogom centru prestonice naišao i naš paparaco, koji je poznatog glumca uslikao u večernjim časovima u šetnji i to nakon kupovine novogodišnjih poklona. Kako se može videti i na fotografijama, Srećković je dosta smršao, a sve vreme dok je lagano šetao, on je s nekim pričao mobilnim telefonom. Kako je te večeri u Beogradu bilo jako hladno, glumac se dobro utoplio i dugom crnom zimskom jaknom, dok je u ruci nosio ukrasnu kesu s novogodišnjim motivima.

- Osećam potrebu za mirnijim životom, koji nije lišen teškog rada već stresa. Fizički rad me jako opušta, pogotovo kada posle napora dobijem konkretan proizvod. Došao sam 1991. u Beograd i od tada sam na Vračaru. To mi je bilo omiljeno mesto, ali poslednjih deset godina to nije više tako. To mesto postaje mentalno surovo za život. Tražim polako nešto u široj okolini Beograda, nešto što će mi biti utočište, da mogu da nađem svoj mir. Kuća ili stan, bitan mi je mir. Da se polako vraćamo selu i prirodi, da bežimo iz grada - rekao je Kubura svojevremeno za emisiju "TV lica kao sav normalan svet".