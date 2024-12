Slično kao Kolinda i Jakov, par se upoznao na proslavi Nove godine 1991., a ljubav je brzo planula, te su već za nedelju dana kasnije započeli vezu koja traje do danas. Ona je tad bila student medicine, a on diplomirani pravnik.

- Plakala sam kad smo se selili u Belgiju. Bili smo mladi, venčani samo tri godine, svojom odlukom bez dece, uživali smo u svojoj podstanarskoj garsonijeri, izlascima... Bila sam odslušala magisterij iz ultrazvuka i položila ispite, no onda sam dobila specijalizaciju iz epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba i promenila smer. Sad sam to morala zalediti, otići u nepoznato. No, danas me za Belgiju veže toliko toga’, rekla je u intervjuu za Jutarnji list.