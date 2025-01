- Sigurno da ću se dok sam živ sećati ove 2024. godine! U toj 2024. godini sam napravio iskorak, uradio nešto što me je malo ko razumeo! Čak i u trenutku zaveta koji sam dao pred moštima Sv. Nektarija, otac Nenad me je dva puta pitao da li sam siguran šta izgovaram! Mnogim ljudima kojima sam pričao o svojoj ideji i putu, jednostavno me ništa nisu razumeli… Pričao sam i kao da je neka magla bila između mene i njih i nije davala da se taj put jasno vidi… Morao sam da krenem sam uz Božiji blagoslov i pomoć… Sa svojom porodicom i braćom koja su me pratila na putu - poručio je Nikola, pa nastavio: