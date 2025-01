Progovorio je o svojim počecima, prvim sukobima sa zakonom, ali i poročnom životu i ženama s kojima ima čak sedmoro dece

Slušaj vest

Pevač Đovani Bajramović je već decenijama na javnoj sceni, a svojim turbulentnim životom je oduvek privlačio pažnju medija. Njegov put nije bio nimalo lak, a detinjstvo mu je bilo obeleženo borbom i snalaženjem kako bi opstao.

U velikoj ekskluzivnoj ispovesti otvorio je dušu o potpuno nepoznatim detaljima iz života, progovorio je o svojim počecima, prvim sukobima sa zakonom, ali i poročnom životu i ženama s kojima ima čak sedmoro dece. Takođe, on je ispričao kako je slučajno upoznao sina posle čak 18 godina.

Kako je rekao, u detinjstvu mu nisu cvetale ruže, a to je dočarao.

- U moje vreme je bila baš beda, kada sam napunio 18 godina shvatio sam da mi je Niš mali. Bio sam nemirno dete. Teško sam odrastao, nas ima šestoro dece. Tata mi je imao ringišpil, baš ono ciganjski. Bilo je trenutaka kada sam bio gladan. Teško smo odrastali, tata je radio na ringišpilu pa posle kao taksista, ja sam bio baš nemirno dete. Sa 16 godina sam radio šibice i krađe. Ja sam najmlađe dete i mene su uvek šutirali. Uvek sam gledao šta rade ovi stari šibicari i tako sam ja to naučio, da ne bude da je to samo Džejeva priča, osvajao sam i barbut. Radio sam šibicarenje i krađe, pa sam bio i kažnjavan. Kada sam napunio 18 godina pitao sam ćaleta da mi da "neki dinar" jer hoću da idem u Beograd. Bio sam kockar i osvajao sam barbut. On otvara novčanik i unutra ima dve novčanice od po 10 maraka i kaže: "Evo, tebi i meni po jedna!". Pozdravio sam se sa njim i otišao na autobus i 16 godina me nije video. Pomažem im i dan danas, imam sestru i brata u Nišu, sad sam bio i doneo im drva - rekao je Đovani.

1/5 Vidi galeriju Đovani Bajramović Foto: Printscreen

Ne preza od toga da narodski naglašava da je Rom, a otkrio je i posle teškog detinsjtva koliko danas zarađuje.

- Ja pevam odavno, mnogo godina, samo za ove moje "čokoladne". Pesma "Imam kuma ne rodi ga majka" je mnogo dobro prošla, a sada ću da ispričam kako je nastala. Imam ja kuma u Švajcarskoj, a on me zove na video poziv i okreće kameru ka novom "mercedesu" koji je kupio. Onda sam mu rekao: "Alal vera kume, imaš para kao Švajcarska banka!". Onda mi te reči nisu izlazile iz glave, a nikome ništa nisam govorio. Pevam tu pesmu i osećam da je hit, pišem pesme iako imam tri razreda osnovne škole. Izgubio sam pare u kazinu, a imao sam neke drugarice koje su mi pravile društvo. Pita mene Toma Panters i traži mi da mu prodam pesmu, a ja dinara nemam. Rekao sam mu da mi treba "pet glava", gajba piva i prase i da ako mi to donese pesma "Ja baraba, a ti vila" je njegova. Posle mesec dana sam išao s familijom na more u Budvu, kad ja vidim njihova reklama za tu pesmu. Tada saznajem da su uzeli 8.000 evra, oni su napravili da pesma ne bude "ciganjska, nego bela" - govori folker, koji danas zarađuje hiljade evra na veseljima.

Ono što javnost uvek zanima, jeste kako izgledaju romske svadbe o kojima se mnogo priča. Njihova veselja poznata su po razbacivanju novca i plaćanju muzike u nedogled. Tako se sada dotakao i poznatih kolega na veseljima.

- Svadba u Amsterdamu, cela estrada je tu, osim Cece i Brene. Mi kad pogađamo svadbu, dogovaramo i kameru. Krenuli smo po snajku i tu su Ljuba Aličić, Šerif Konjević i svi. Kaže ovaj što prodaje ćerku za 450.000 evra: "Gde vam je kamera?" i kad je shvatio da je nema nije hteo da je uda. Vrednost mlade procenjuju na osnovu toga kakav je lopov i koliko je sposobna, neću da pričam dalje, ubiće me moji Cigani. Imam prijatelja koga zovemo "Gumeni", a mi kad se međusobno lažemo to mora da bude ubedljivo - kaže on, pa je ispričao kako je rešio problem sa kamerom.

Đovani Bajramović Foto: Instagram

- Zvao sam sve pevače i pevačice da mi daju sve kablove koje imaju kod sebe i onda sam vezao telefon da stoji na kombiju, ali sam uzeo navigaciju. On snima, a navigacija se odjednom upalila: "Za pedeset metara skrenite levo!" (smeh). Tu sam ja pravio neku gužvu i tako je to prošlo. Vi sad mešate Cigane, najbogatiji su oni iz Pariza koji prave najjače svadbe. Snajka ako je nevina se plati više, a ako nije onda nešto malo. Posle se njena nevinost dokazuje, mora da se pokaže da nije spavala ni sa kim pre.

On je zapamtio kako je izgledalo prvi put kada je zaradio veliku sumu novca, kada je takođe gladovao, iako je prethodno već snimio jednu pesmu.

- Ja sam čuo da ima neka romska kafana u Mirijevu, otišao sam tamo i rekao gazdi da hoću da radim samo za bakšiš. Nisam hteo honorar, trebalo mi je da imam gde da prespavam, nisam imao nigde nikoga. Tu sam se proslavio i svi su me zavoleli, a prva pesma koju sam snimio bila je "Imam pasoš, nemam vizu" koja je postala veliki hit devedestih. Tada su me svuda tražili da pevam, ali ja nisam znao koliko to treba da naplatim. Postoji romska diskoteka u Beču, a oni čekaju da im javim koliko to košta. Rekao sam mom drugu da ne traži mnogo para, bili smo gladni, tada sam imao sedam maraka u džepu. Tada sam zajedno sa svojim bendom zaradio 3000 maraka, ja toliko para nisam video u životu. Kada sam otvorio torbu s bakšišom, uzeo sam novac i rekao: "Gagi, obogatili smo se!"

"Tea Tairović mi je donela najviše bakšiša"

Sa mnogim pevačima sa estrade Đovani sarađuje i druži se, ali Tea Tairović je posebna, a ispričao nam je i zašto.

- Radio sam jednu svadbu u Opatiji, nisam znao gde više da guram novac. Tada je sa mnom bila i Tea Tairović. Kada je radila sa mnom uopšte nije bila poznata, a njena majka je moja drugarica. Volim da radim sa svim kolegama, ali ona mi je donela najviše para i bakšiša. Dogovorili smo se i napravili "cenu" da uvek bude pored mene, neću da kažem sad koliko je to, da se ne naljuti. Video sam da je ona kao ja, napravila je tamo atmosferu. Malo posle ponoći bakšiš je prešao cifru za koju smo se pogodili, dakle 103.000 evra. Posle te garancije, sve što ide u kasu je moje.



Romska slavlja, priznaje Bajramović, umeju da budu i incidentna. U jednom takvom lično je učestvovao.

- Pevao sam šatru u Torinu, a njihova snajka me je gledala direktno u oči, a taj njen (budući muž) gleda kako ona mene posmatra. Ovaj naš posao je opasan, ne smeš ni da budeš faca, a ja sam bio lepuškast Cigan, pošto imaš non stop neprijatnosti. U jednom trenutku on ustaje i udara je i govori joj da uzme i da me udari kolima da dokaže da me nije gledala. Jesam ja švaler, ali posao je posao i to ne bih rizikovao, moraš da budeš gospodin - otkrio je Đovani uz osmeh sada već davnu scenu kada se spasao.

Čeka osmo dete sa ženom

Pevač ima i decu, ali za neke od njih nije znao ni kako izgledaju. Način na koji je upoznao sina ganuo ga je duboko.

- Ostavio sam dva sina u Štutgartu sa šest meseci. I jednom sam tamo radio neko punoletstvo. Svi mi prilaze da se slikamo i prilazi mi dečko... Mislim on hoće da se slika sa mnom. Zagrlim ga, a on mi kaže: "Ja sam Franko, tvoj sin!". Odjedanput sam se naježio, nisam ga video 18 godina. Bio sam lud i mlad i ostavio sam ga. Imam i jednog sina u Češkoj koji je frizer, a opremio sam mu salon tako što smo opustošili drugi u Nemačkoj. Sada čekam i osmo dete. Kada su deca u pitanju nema limita, hoću još, pravim fudbalski tim - ističe Bajramović kroz smeh.

Narkotici i kockanje su ga skupo koštali

Ipak, ono čime je najmanje ponosan, jeste to što je ranije konzumirao narkotike, a otkrio je da je sve to radio zajedno sa pokojnim Džejem.

- Ja sam to konzumirao i desilo se to što se desilo u Beču i od tada nikad više. Tada sam pao, nisam znao za sebe, bio sam na lečenju i sve je prošlo kako treba. Sada živim drugi život, ne kockam se i ne drogiram. Dosta sam novca prokockao. Ti kad uđeš u kazino, to ti je infekcija. Neću da se hvalim time, kad počneš s tim gubiš sebe i obraz, lažeš i varaš. Svima koji to igraju mogu samo da kažem: "Bežite od toga!". Pitam se šta mi je to trebalo, ali sada sam u zrelim godinama - kaže on, pa pominje i Ramadaovskog.

- Bolje da ga nikad nisam upoznao, družili smo se i sve zajedno radili - ističe, pa pomenuo Šabana Bajramovića.