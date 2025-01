- Mene je tom titulom kraljice narodne muzike krunisao narod, a i vi mediji me tako nazivate. Nije baš lepo da ja sama sebe nazivam kraljicom, malo je to nezgodno. Ja sam skromna jer sam žena iz naroda i ne volim sama da se uzdižem. Uvek ću pre da pričam s običnim narodom nego sa budžovanima. Godinama snimam za televizije, a ne poznajem uopšte ni direktore ni urednike, te umišljene budžovane. Takva sam i zato me narod podržava 60 godina.