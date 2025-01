Glumica je iskreno govorila o svemu

Mirka Vasiljević i pomoćni trener FK Crvene zvezde Vujadin Savić imaju četvoro dece, a Badnje veče i Božić su praznici kada je čitava porodica na okupu, što se kod njih retko dešava zbog obaveza koje ih prate.

- Srećno provodimo praznike zato što smo na okupu i imamo vreme jedni za druge jer u današnje vreme svima nam fali još ono malo. Kada su veliki praznici svi se radujemo zato što imamo mogućnost da se posvetimo jedni drugima i na kraju krajeva da ne gledamo na sat, da možemo sa stola da se bacimo na garnituru i da se razvlačimo ceo dan – započela je Mirka za domaće medije, pa se dotakla običaja.

- Od malih nogu to učimo gledajući u našim domovima, a onda naravno kroz razne priče u školi, od roditelja i od drugara kada dođu ti veliki praznici. Kada smo živeli u inostranstvu, trudili smo se da Božić bude ispoštovan i da se snađemo u toj zemlji, a da na trpezi bude nešto što bismo imali i u Beogradu. Kada smo u Beogradu imamo više mogućnosti i trudimo se da posetimo familije što stvarno bude lepo, ispričamo se i vidimo se i to vrati energiju koja tokom cele godine fali.

Ipak tradiciji i običajima se u kući glumice i sportiste najviše raduju deca

- Svaki praznik ima nešto svoje zanimljivo, da li da se vrti pogača, da se nađe parica ili dolazi Deda Mraz, pa se unosi badnjak. Što su stariji oni su svesniji da je to deo običaja i da je bitno da se izvede, a ne ko će da bude prvi ili šta će ko da osvoji. Mi uvek imamo mlađeg člana, sada je to Anika i ona će se sigurno najviše obradovati i biće joj bitno da u svemu bude prva – kaže glumica koja paricu u česnici ne namešta.

- Ne može to da se namesti. Nekada ubacim i više parica da svako izvuče i da ne moram taj dan da objašnjavam, a kad imam više živaca jedna parica pa kako bude. Obilazimo i Vujadinove i moje roditelje pa se više pogača vrti i više je mogućnosti da izvučete kovanicu.

Mirka kaže da je sa svakim novim članom porodice ponovo postala dete.

- Da li ću ikada odrasti? Neophodno je da imam dete u sebi, ali prvenstveno zbog profesije jer u glumi morate imati dete, tu maštariju, volju, veru i radost i da dete čuči u vama. Volim da budem fina prema detetu u sebi i svima nama znači mladalački vedar duh i samim tim da sve bude okićeno, drugačije jer onda svaka promena nešto novo donese – priča ona.

Vujadin, kada mu se pruži prilika, često za praznik odlazi u šumu po badnjak.

- Ako se društvo organizuje onda ode i spoji lepo i korisno, ali on je proteklih deset godina bio u inostranstvu gde i kada smo pokušavali da nađemo badnjak, nismo uspeli. Od kada smo u Srbiji ili kupimo ili se organizujemo sa porodicom da se uzme jedan veliki i podeli na sve – otkriva Mirka koja je zadužena taj dan za trpezu.

- Tako sam odrasla i vaspitana da se za praznike srpska hrana krčka i to se posluži na sto. Gledala sam i majku, baku i tetku. Ako sam u manjku vremena imam pomoć prijatelja, dogovorimo se ko će šta da spremi i donese. Kad smo bili u inostranstvu tamo sam bila domaćica, fokus mi je bio na kući i to je bio jedini moj zadatak. Imala sam vremena na pretek za takve stvari i osećala sam se korisno i zadovoljno kada je kuća kako treba, dok u Beogradu imam više uloga.

- Ne meša se preterano, ali ume da spremi. On kaže da je ukusnije kada ja spremim, mislim da je to delimično tačno, ali i delimično da se izvuče. Što se tiče sarme, Vujadin jede i ne žali se, možda nema druge pa zato. Nije to ništa komplikovano, samo treba da imate sve sastojke i tri sata vremena – priča Mirka, koja kaže da je za višečlanu porodicu najvažnija organizacija.

- Neophodno je da planiram jer smo šestočlana porodica, a imamo i kuče. Ne možemo sve od trenutka do trenutka, ali život ti pokazuju da ne možeš unapred da planiraš, ali trudim se da imam želje, ciljeve i dogovore. Želje su mi da budem zdrava, da imam začin sreće u džepu, koji posolim jer sa njim se sva vrata otvaraju i hrabrije idete – otkrila je Mirka, a onda kroz osmeh priča da li je isplanirala svoju svadbu u narednoj godini.

- To stoji već petnaest godina, ali želim da bude lepo vreme, a dok god se Vujadin bavi fudbalom moramo da gledamo na maj i decembar jer su tada pauze, a deca tada imaju obaveze oko škole. Možda na kraju bude u užem krugu, ali poznajući Vujadina nisam sigurna, on voli da to proslavi na srpski račun – zaključuje ona.

U godini iza nas došlo je do razvoda brojnih javnih ličnosti, a Mirka kaže ne postoji garantni list.

- Sigurna sam ko uđe u odnos, ulazi sa željom da to bude za ceo život. Ne postoji tajna, treba imati razumevanja, neophodno je pomeriti granice i izbrojati čak do sto. Nekada sagledati i iz drugog ugla, podeliti sa pravim ljudima, čuti savet i raditi na sebi. Verujem u rečenicu “šta god da je, proći će“. Treba razmišljati o deci, ali treba se i posvetiti sebi, nekada je to da ćutite i gledate u jednu tačku, nekada da kupite nešto sebi, a nekada je i da se izvrištite na kraju krajeva. Treba naći vreme za vas dvoje, jer tada može da se nađe rešenje. Uvek gledam da Vujadin i ja budemo tu jedno za drugo, a onda deca, jer da nema nas ne bi bilo ni njih – iskrena je bila Mirka.

