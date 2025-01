- Postajalo joj je sve teže da prećuti to što joj smeta. U njemu nije prepoznala nikakvu ozbiljnost niti želju da grade ozbiljniju budućnost. Lazar je želeo da izlaze, da se provode, putuju i zezaju, a ona je odavno u fazi kada joj treba sklad, mir i parter sa kojim će imati želju da osnuje porodicu. Kod njega to nije osetila, a poslednje nedelje bile su joj nepodnošljive. Smetalo joj je kada je zagrli i poljubi, te je počela sve ređe da se viđa sa njim. Umesto da sa njom razgovara o odnosu, nastavio je da se ponaša klinac. Tada je pukla, našla se sa njim i ostavila ga. I dalje se prate na društvenim mrežama, ali je definitivno kraj - tvrdi izvor za "Alo".

- Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po ceo dan s konjima i to je to - rekla je Milica.