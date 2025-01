- Osećam se predivno, kao svaka prabaka - otkrila je Stana, a na pitanje kako komentariše to što je Milica detetu dala svoje prezime, Veličković, bila je kratka i jasna:

- To je njena odluka, ja je podržavam u svakoj njenoj odluci i ne bih dalje da komentarišem - završila je Stana.

Podsetimo, iako se Milica nadala da će joj to biti najlepši period života, njen verenik se potrudio da to ipak tako ne bude. Obzirom da je po ulasku u ''Elitu 8'', obećavao da će biti veran Milici i svom detetu, planovi su mu se izjalovili posle samo tri dana, a nešto malo kasnije i prevario je trudnu Milicu Veličković sa Sofijom Janićijević. Zbog ovog poteza, Milica mu je jasno stavila do znanja da će biti NN lice.