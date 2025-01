Pevač i baletski igrač Aleksa Jelić (47) uskoro će ući u proces koji će mu omogućiti da ostvari svoju najveću želju - da postane otac, a to će učiniti uz pomoć surogat majke iz Kolumbije. On je otkriva kako se odlučio na taj potez, kako izgleda proces i šta o tome kažu njegovi najbliži.

- Ne, ne odustajem, ali ni ne očekujem. Ako sam nešto do sada naučio, to je da nemam očekivanja, ni u jednoj sferi, pa ni u emotivnoj. Ako se ikada desi sjajno, divno, prekrasno, ali ako ne i to je ok. Neću biti sam, nadam se i radujem nasledniku/ci.