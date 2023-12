SRPSKI PEVAČ IDE STOPAMA MARIJE ŠERIFOVIĆ: Aleksa Jelić želi dete koje će roditi surogat majka "Plaše me ljudi, vreme..."

Pop pevačica Marija Šerifović (39) iznenadila je celokupnu javnost priznanjem da je dobila sina. Trudnoću je iznela surogat majka, a dečak, koji je po rođenju dobio ime Mario, došao je na svet u klinici u Los Anđelesu.

Još jedna javna ličnost iz Srbije želi da dobije dete na ovaj način, o čemu otvoreno priča. Pevač i baletski igrač Aleksa Jelić (47) navodi da će dati sve od sebe da se ostvari u ulozi roditelja putem surogat majke.

Aleksa je nedavno priznao da će u proces dobijanja deteta preko surogat majke ući sam, ali ističe da ne odustaje od potrage za srodnom dušom.

- Ovo je moja lična priča i nisam mislio da će toliko zainteresovati javnost. Možda u smislu da je sve moguće i da niko nikada ne treba da odustane od svojih želja ma kako izgledale teške i nemoguće. I jeste u Srbiji tabu tema, čujte, Srbija u nekim segmentima i dalje živi srednji vek. Ne bi mi prijalo da izazove interesovanje na nivou informacija, prepričavanja, ogovaranja jer ovo je ozbiljna priča koju čovek ne uradi tek da bi uradio nešto već toj odluci prethodi duboko promišljanje, još dublja ljubav te sam spreman za novi deo starog života - rekao je Jelić i dodao:

- Plaši me vreme u kome živimo, ratovi, pandemije, sve ono što će tek doći. Plaše me ljudi, njihova oholost, zloba i bol koji su spremni da nanesu drugima. I na kraju, plaše me i godine koje imam, ali sada je momenat. Sada ili u sledećem životu.

Prolazio je kroz zahtevne medicinske analize, a onda je malo bliže opisao proces izbora surogat majke, te otkrio da li priželjkuje ćerku ili sina.

- Surogat majku ne biraš, već biraš donatorku jajne ćelije, te dete može biti i bele puti, latino ili čak crne boje kože. Nemam nikakve kriterijume, tek kada budem dobio ponudu i izbor donatorki, odlučiću. Ceo proces je dosta složen i prolazi rigorozne medicinske procese i jedino što ne možeš da biraš je pol bebe - rekao je Jelić.

