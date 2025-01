Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u "Interkontinentalu" i to naočigled njegove supruge Svetlane Cece Ražnatović , koja je bila udaljena svega nekoliko metara.

- Upoznao nas je Oliver Mandić na jednom događaju. Pošto je tada kružila izmišljena priča da me je Arkan ošišao, Željko mi je rekao: "Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?" Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljala sam se! Nastavili smo da se viđamo, a ja sam ga prva poljubila! U Željka se nisam zaljubila zbog njegove moći, već u njega kao čoveka, u njegove ljudske kvalitete, karakterne osobine, fizički izgled... Mene interesuje neko ko će uspeti emotivno da me pokrene i da me usreći, a ne koliko je moćan i koliki mu je bankovni račun - izjavila je pevačica jednom prilikom.