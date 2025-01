. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva kraj mene i to me je tako uništilo da ne možeš izaći iz kreveta, ne zanima te ni dete ni roditelji i najviše bi volio da te nema. Kad sam to osetio doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta - ispričao je Bare za medije u Hrvatskoj jednom prilikom.