Miloš je sad bio gost u emisiji "Magazin In", te otkrio kako on i njegova porodica gledaju na Terzinu prevaru i kakve su vrednosti bile njima usađene još dok su bili mali.

- Izdao je porodicu, prvenstveno je izdao svoju porodicu, kao i svoje dete. Ne osuđujem ga, svakako. Majka kao majka, ne može da ga osudi, jer je on njeno dete. Naravno da nije srećna što se sve tako desilo - otkrio je Miloš na početku.

- Beba je dobro. Milica je malo spustila loptu, čujemo se svakodnevno. Iznenadilo me je sve to. Ni u jednom momentu je nisam ponizio, niti povredio. Nismo mi bili krivci, zbog svega što se desilo. Pričao sam malo sa Milicom na temu da li će on moći da viđa bebu, nisam želeo zbog cele situacije da je pritiskam. Kažem spustila je malo loptu, ali je i dalje ljuta - kazao je Miloš.