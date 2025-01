- Pesmu „Ivanova korita“ napisao sam 1999. godine kada se moj stric Jakša razboleo od raka pankreasa. Živeo je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio poreklom iz Crne Gore, rekao mi je: „Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga – prisetio se tada Zahar i dodao da bi on i prevalio toliki put da ga u tome nije sprečila strina.

Tragična priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim

- Njegova žena je to čula i rekla mi je: „Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi.“ Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: „Ovo nije voda sa Ivanovih korita.“ Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova – objasnio je kompozitor tada.