- Sve je drugačije. Na prvom mestu ovde svako gleda svoje dvorište. U Barseloni ljudi žive svoje priče, živote i niko nikoga ne ugrožava. A uvek su tu da pomognu. Osećaj slobode, kvalitet vazduha, mediteranska ishrana, fantastična arhiktetura kao i visok nivo kulture su stvari koje me i dalje i nakon 25 godina života i boravka u Barseloni fasciniraju i oduševljavaju - kaže on i otkriva da li je teže tamo živeti ili ipak lakše.

- Na početku je svakome drugačije. Treba se adaptirati, ali čovek se na bolje lako i brzo privikne. Barselona, kao i cela Španija, odiše životom te i kada naiđe teži period lakše se sve to prebrodi. Na kraju nije toliko važno gde je teže, već gde je lepše i gde se čovek oseća živim i dostojnim građaninom. A za to se vredi boriti. Gde god to bilo.

- Jedno se završava, drugo se nastavlja. Da mogu igrao bih balet do kraja života jer je to moja ogromna ljubav. Ali fizika je fizika, godine utiču na to da toj svojoj prvoj ljubavi moram uskoro reći zbogom. Ova druga ljubav zvana muzika nastavlja i dalje da živi, raste i diše. Tu nema ograničenja i time mogu da se bavim do kraja svog ovozemljaskog postojanja. I dok me služi glas - rekao je.