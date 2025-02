Estrada je skroz drugačija od one kakvu je znamo. Tajne poznatih ličnosti datiraju iz devedesetih, ali mnoge se ne znaju ni dan danas. Deo kuloarskih priča otkrio je Miloš Petković Dafina , čuveni telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana i nekadašnji pripadnik Srpske dobrovoljačke garde.

- Ej, bre, zakuco se u gradski bus. On je takav talenat, a ispao kreten. Mogao je da bude kralj da ima milione. Ne bi se slikao sa Acom Lukasom da on meni plati 5.000 evra. Ali on je odlučio da se kocka i da se drogira i da ga jure po sudovima zbog dugova.