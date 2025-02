Koliko je njihova ljubav bila jaka, govori i sam pevačicin gest. Naime, nekoliko meseci nakon smrti svog supruga, Aleksandra mu je podigla spomenik, a ono što je sve iznenadilo jeste to da je ona sebi kupila grobno mesto pored muža. Na centralnom delu spomenika, stoje njihova prezimena, Tadić i Stojićević, a levo od imena i fotografije preminulog Nebojše stoje njena slika i ime.

- Cipka je bila van sebe nakon što je saznala da joj suprug ništa nije ostavio. Firmu i sav novac koji je imao, prepisao je ćerkama, Andrei i Leni, sa kojima je pevačica u dobrim odnosima. Iako su one nekoliko puta insistirale da daju Aleksandri deo novca, ona je to odbila, jer nije želela da ide protiv volje svog pokojnog muža. Svi su se čudili što je ona nedugo nakon Nebojšine smrti krenula da radi, ali to je morala kako bi imala prihode, pošto je muž nije obezbedio - rekao je izvor.