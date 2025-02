- Navijam za ljubav, ne zanima me boja kože, da li je visok, debeo, ćelav, srce kada radi i ako imam leptiriće u stomaku, ako ih ja osetim, onda je to to - rekla je na početku razgovora, a onda pomenula svoje sinove.

- Čula sam za Didi Džej, ali ne znam nijednu njenu pesmu. Želim svima sreću i da svi uspeju, ali ja ne želim da pokorim Ameriku, mene samo ljubav zanima. Volim da budem zaljubljena, volim da imam leptiriće u stomaku, volim da imam hitove, da komponujem najlepše pesme, da radim u studiju. Hoću kada dođem kući da me čekaju moje kuce, neko ko me voli i da imam mir, da imam nešto za dušu. Šta će meni slava, popularnost i nekoliko miliona na računu ako nisam zadovoljna i ispunjena.

- Tužna sam jer sinovi Novak i Lazar ne žive sa mnom. Prvo mi je otišao Novak, on će se sada venčati s našom Kajom. Zaprosio ju je. Naravno da mama peva, organizujem celu svadbu u Nišu, a Kaja je predivna. Maja i Kaja, on je morao da nađe sa četiri slova. Ja sam visoka 1,54 metara, a Kaja 1,50 metara.

- Ja to rekla? Nikad to nisam rekla.

- Nisam uspela da čujem pesmu, ali je to sve jako hrabro, zanimljivo. Videla sam autfit. Nikad nisam nijednog učesnika kritikovala, zato što sam ja na sceni, trajem godinama, ozbiljna sam zvezda i nikad nisam gradila karijeru na tome da nekoga pljujem. Pre svega to su moje kolege. Kad sam počinjala, podržala me je Maja Odžaklijevska, zar ne treba mi sada da podržimo mladost i ljude koji znaju da pevaju. Harem Girls je interesantna pojava, to nije ništa novo. U 21. veku samo se još u Srbiji komentariše ko nosi haljine.