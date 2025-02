- Već sam ja pisala "Pustite me da ga vidim" i napisala sam deo u pesmi "Beograd" - "ovo sećanje ruši meni sve, moj Beograde, zagrli me", onda sam napisala drugu strofu za pjesmu "Oproštajna večera". "Pustite me da ga vidim" sama, a ovo ostalo sam s Marinom, a u pesmi 'Isuse' reči 'ajde, bre, daj ne laži me' su neki poistovećivali da se ja obraćam Isusu, a ja se obraćam liku pesme, ne Isusu. Ali da vam kažem nešto iskreno, ne volim tu vrstu eksperimenta, mogu neki mali izlet da napravim, ali uz konsultacije. Ja sam više za to da se sve da profesionalcima i da svako odradi za šta je talentovan, a ja znam da pevam, znam da dam emociju otkrila je Ceca, a prenela "Republika".