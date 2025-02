- Pratim "Zvezde Granda", da vidim šta se radi, koji su trendovi u modi. Malo se to pretvorilo u takmičenje tih ocenjivača, umesto da gledaju svoje karijere. Nikad ne bih pristao da ocenjujem neke ljude kako pevaju. Jednom sam tamo bio "nevidljivi svedok", pa sam imao sukob sa njima. Imali su vrlo neukusne opaske na račun tih mladih ljudi koji žude za slavom. Tako da, umesto da kritikujem takmičare, opalio sam po njihovim ocenjivačima. Nisu me posle toga nikada ni zvali i hvala im zbog toga - rekao je Zahar i dodao:

- Svako ima svoju "arenu" u kojoj prikazuje svoje dobre i loše strane. Mi smo prosto narod koji voli da se takmiči u bilo čemu. Da li im priliči da se svađaju? Oni ako su uspeli da zarade pare, da li mislite da to može njima da nadoknadi ono što su propustili, recimo da završe fakultete, da se dobro muzički obrazuju? Njima je Bog dao glas, stas, imali su sreću da dobiju dobru pesmu na vreme, uz pomoć koje su postali poznati i svaka čast na tome. Ali, oni sad izigravaju profesore muzike. To mi se nimalo ne sviđa.

- Nisam u svađi ni sa žirijem "Zvezda Granda" ni sa Sašom, kad nešto urade dobro, onda to i kažem. Ali, mislim da žiri nije kompetentan da ocenjuje ljude. Mislim da više traže realizaciju samih sebe, pošto su već napravili karijere - rekao je on i kao bitan nedostatak istakao to što teorijski i praktično nisu dovoljno "potkovani":