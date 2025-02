On je upao u njenu kuću na Kipru dok je pevačica boravila u Beogradu. Nepoznat muškarac je provalio u garažu vile i boravio tu pod objašnjenjem da je Ceca njegova žena.

- Valentina me je pozvala i rekla da imam nezvanog gosta u mojoj kući. Ona je tada zatekla ludaka koji se uselio u moju garažu gde je glumio mog muža. Ja sam navikla na manijake, tako da mi to nije bio horor, ali Valentina je bila prestravljena. Još je on glumio mog muža, užas - prisetila se Ceca neprijatne scene.