Pevač Željko Joksimović i voditeljka Jovana Janković emotivnu vezu su krunisali venčanjem na Maldivima. S obzirom na to da je ceremonija bila intimna, njih dvoje su poželili da slavlje naprave sa kumovima, prijateljima i rodbinom. I eto opet povoda za veselje, ali i kumstvo. Posle dve godine 2014. godine Jovana i Željko napravili su feštu, a za kumove su odabrali menadžera Baneta Obradovića, Željkovog dugogodišnjeg saradnika, dok je voditeljka za svog svedoka izabrala kolegu Srđana Predojevića sa kojim je dugi niz godina vodila "Jutarnji program". Ipak, to kumstvo je puklo i oni više nisu u kontaktu. Svako je otišao na svoju stranu, a vest o razilaženju je mnoge šokirala i o tome se danima pisalo u domaćim medijima.

Goca Tržan i njen nekadašnji menadžer i kršteni kum Gane Pecikoza, takođe su se posvađali zbog novca. Ako se sećate onog izrežiranog koncerta za "jednog" čoveka početkom 2000. godine u Sava centru, e to je to! Pošto je Tržanka pukla sa kartama, kum je osmislio sjajnu ideju, ali nije računao da je to tada za pevačicu bio prevelik zalogaj! Neiskusna u estradnim lažima, Goca se nikako nije snalazila. Međutim, bio je tu kum! Gane je pustio buvu kako je navodno jedan Gocin tajni obožavalac zakupio ceo Sava centar kako bi pevačica samo njemu pevala, U početku je sve bilo super, ali kada su novinari počeli sa svih strana da pritiskaju pevačicu - ona je pukla i ispričala celu istinu. Željni senzacije novinari su preneli njene reči na papir, od toga kako je pukla sa kartama, pa do Ganetovog marketinškog trika, laži maži pa sve u krug. Kumstvo je puklo u paran parčad.