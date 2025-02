- Sad mi je bila patronažna sestra jer se jedino krećem uz njenu pomoć. Kost se raspukla na tri mesta, jako boli. Nije bitno to što boli, ja sam junak, suština je da je skoro cela noga u gipsu i jedini položaj u kom mogu da budem u toku dana jeste ležeći, jer je gips na 95 posto noge. Prijatelj mi je kupio dve štake za svaki slučaj, meni to ne treba, ali neka se nađe. Žute su boje i slažu mi se uz sve. Ja izuzetno vodim računa o sebi i hvala Bogu imam ljude koji mi pomažu u ovim trenucima. Odustajanja nema, kod mene se to ne dovodi u pitanje. Idemo sve do Švajcarske - rekla je Maja danas i dodala da će nastupati bez gipsa: