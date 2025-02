Folkerka je doživela nezgodu na ulici, kada je proklizala na snegu, zbog čega sada nosi gips do kolena, ali ni to je nije moglo sprečiti noćas da se pojavi u emisiji Amidži šou.

Slušaj vest

Pevačica Maja Nikolić, koja se prijavila za muzičko takmičenje "Pesma za Evroviziju 2025" nedavno je završila u bolnici, jer je polomila nogu, a sada se po prvi put pojavila u javnosti nakon incidenta.

Folkerka je doživela nezgodu na ulici, kada je proklizala na snegu, zbog čega sada nosi gips do kolena, ali ni to je nije moglo sprečiti noćas da se pojavi u emisiji Amidži šou.

Foto: Printskrin Pink TV

Ona je zajedno s Desingericom animirala gledaoce kraj malih ekrana, a u jedniom trenutku je uhvatila kontroverznog repera za ruku.

- Polomila sam samo tri kosti. Skočni zglob ima 37, a ja sam polomila tri. Na mrežama ide ove godine:"Maja mora da pobedi i da dovede Evropu", zato sam došla. Ja ću pobediti zato što sam Hristov vojnik, junački sam izdržala. Boli da ispadaju oči, ne zezam se - rekla je ona u emisiji "Amidži šou", a potom dodala:

- Skinuću gips, nosiće me, pravim spektakl, nose me gore, spuštaju me. Igraću na levoj nozi, ova noga je neupotrebljiva, ovako visi. Hvala doktoru, on je čovek u čudu. Hteo je operaciju, ja sam rekla:"Molim?! Meni nećete operaciju. Ja ću da dođem 28. uveče kad se završi, sama da legnem". Kaže on:"Ne može to tako", ja kažem:"Mene to ne zanima, ja odoh da odradim makar ostala bez noge, igraću na trepavicama". Ovo je specijalno vreme da dovedemo Evropu i svet u Beograd.

Foto: Printskrin Pink TV

Nikolićeva se nedavno oglasila za Kurir.

1/9 Vidi galeriju Maja Nikolić Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Printscreen, Zorana Jevtić, Kurir TV

- Sad mi je bila patronažna sestra jer se jedino krećem uz njenu pomoć. Kost se raspukla na tri mesta, jako boli. Nije bitno to što boli, ja sam junak, suština je da je skoro cela noga u gipsu i jedini položaj u kom mogu da budem u toku dana jeste ležeći, jer je gips na 95 posto noge. Prijatelj mi je kupio dve štake za svaki slučaj, meni to ne treba, ali neka se nađe. Žute su boje i slažu mi se uz sve (smeh). Ja izuzetno vodim računa o sebi i hvala bogu imam ljude koji mi pomažu u ovim trenucima. Odustajanja nema, kod mene se to ne dovodi u pitanje. Idemo sve do Švajcarske - priča ona i dodaje:

- Koreografija koju pripremam je fantastična. Nije mi jasno zašto je pomereno za jedan dan ranije, u mom stanju bi mi odgovaralo da to bude što kasnije, ali nema veze, ništa me neće poremetiti. Toliko je sve što pripremam na svetskom nivou da nemam reči. Čak i to što sam polomila nogu se neće na sceni videti. Doktor će mi za to veče skinuti gips i nakon nastupa ponovo vratiti. Lekovi protiv bolova mi malo pomažu, ali je zaista strašno. Svakih pet dana imam kontrolu, ako se stanje pogorša, moraću na operaciju - priča Maja.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: