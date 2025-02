- Ne srećo, ja znam da me ti voliš kad sam u studiju, a kad nisam ... Jel znate šta je rekao Ognjen? "Jel ove godine mora da Maja Nikolić bude kuma prajda, znate zašto, pa da vratimo malo Srbiju u Jugo diks, u vreme Jugo diska. Znači nemoj da me hvališ, ti kad nekog hvališ jadan je taj koga hvališ. Ja tebi želim rejting, kao Minimaks, razumeš, da cela Srbija pršti - rekla je Maja.

- Polomila sam samo tri kosti. Skočni zglob ima 37, a ja sam polomila tri. Na mrežama ide ove godine: "Maja mora da pobedi i da dovede Evropu", zato sam došla. Ja ću pobediti zato što sam Hristov vojnik, junački sam izdržala. Boli da ispadaju oči, ne zezam se. Skinuću gips, nosiće me, pravim spektakl, nose me gore, spuštaju me. Igraću na levoj nozi, ova noga je neupotrebljiva, ovako visi. Hvala doktoru, on je čovek u čudu. Hteo je operaciju, ja sam rekla: "Molim?! Meni nećete operaciju. Ja ću da dođem 28. uveče kad se završi, sama da legnem". Kaže on:"Ne može to tako", ja kažem: "Mene to ne zanima, ja odoh da odradim makar ostala bez noge, igraću na trepavicama". Ovo je specijalno vreme da dovedemo Evropu i svet u Beograd - rekla je ona u emisiji "Amidži šou".