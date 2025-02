Između ova dva muzičara došlo je tad do sukoba zbog načina na koji su podelili poene.

- Dragi Nikola, pošto sam se pronašao u tvom tekstu... Moram odgovoriti. Nije me sramota uopšte. Glasao sam po svom ukusu. A jadno je samo to što su mnogi morali da prođu bez ijednog poena, jer tamo niko nije zaslužio nulu. U finalu su baš zato što su izvrsni pevači, ali Džejla je posebna što se i videlo po glasovima publike koji su je na kraju i doveli do pobede. Žiri uopste nije bio ni potreban. Ali kako god, ružno je da se ne poštuje neko samo zato što ima svoje mišljenje - glasio je potom Samardžićev odgovor.