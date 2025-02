- Jesam, nedavno smo razmenili nekoliko poruka. Povremeno ga pitam kako je. Volim na taj način da saznam neke informacije. Ono što me raduje jeste da se on oseća dobro i da on veruje u najbolji i najpozitivniji ishod, što je najvažnije od svega. Ja sve ove godine i sve što smo zajedno postigli, ne mogu zaboraviti, niti se odreći toga. To je moja prva muzička i jedina porodica. Lojalan sam i prvržen onima koje volim - rekao je Bane za Blic.