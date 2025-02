Naš paparaco je pre nekoliko dana uslikao Lidiju pri ulasku u vilu Ražnatovićevih. Nju je vozač dovezao do samog ulaza, a vrata joj je kao pravoj direktorki otvorio jedan od članova obezbeđenja ove porodice. Cecina sestra je brzim korakom izašla iz džipa i uputila se u porodični dom, gde su je čekali najbliži. Ona je za odlazak do grada bila u kežual izdanju - farmerkama i zelenoj jaknici, a iz daljine je toliko ličila na stariju sestru da se od nje razlikovala samo po boji kose.

Inače, Lidija je godinama zaposlena u preduzeću za muzičku produkciju "Ceca mjuzik", i to na visokoj funkciji - kao direktorka porodične firme.

- Nas dve smo oduvek bile tandem. Meni je sestra uvek bila ogromna podrška u životu. Moja deca nisu imala oca, ali su imala dve majke. Kad sam se udala za Željka, ona je takođe živela s nama i Željko je, od kada me je upoznao, shvatio kolika je to ljubav između nas dve. On je obožavao Lidiju i nama je bilo prirodno da smo tri musketara - rekla je Ceca jednom prilikom o sestri za medije.