Kroz suze je ispričala kroz šta prolazi kako bi se izborila za pobedu koju smatra da zaslužuje:

- Dosad sam plakala. Mene nose u vazduhu. Polomljena sam sva, presvlačili su me, a tri kosti su mi polomljene, mnogo boli. Stavljali su mi novi gips, to toliko boli, neopisivo. Ja još nisam pevala, a oni se uplašili da sam pobedila. A mene nose kao Isusa. Da nisam polomljena, salto bih pravila i mnogo je teško, a spuštaju me na levu nogu. I sve to izdržavam bez lekova, ovo je mnogo poniženo stanje, verujte mi da sam na laktovima išla do toaleta - govori nam Maja i dodaje:

- Noga mi je smrskana, da završim sve i da idem na operaciju, ne daj bože ovo nikome. Kaže doktor da moraju šrafovi, mora intervencija. Tako da sam ja zvala monahe iz manastira Lešje i preko trideset osam monaha se moli za mene i uz slavu Boga izdržaću sve. Znate li vi koji je to blagoslov. Devet dana po osam sati na probama i toliko me dižu u vazduh, pa ko to može da izdrži. Ja sam jaka psihički i ima da izdržim - poručuje Nikolićeva.