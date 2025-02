Publici se predstavilo 30 izvođača, a samo 16 je prošlo dalje u finale. Pobednik festivala predstavljaće Srbiju na "Pesmi Evrovizije", koja će biti održana u Bazelu, u Švajcarskoj, od 13. do 17. maja.

Mnogi su se iznenadili što Maja Nikolić nije prošla u dalje takmičenje, s obzirom na to da je sudeći prema kladionicama važila za jednog od favorita. Najkomentarisanija grupa na društvenim mrežama je Harem Girls. Mnogi osporavaju rad ove grupe i smatraju da one ne mogu da predstavljaju Srbiju kao dreg kraljice. Međutim, one se ne osvrću na negativne komentare.