- Neću da mu dajem na važnosti. Mnogo me razočarao. Zamislite tražio mi je pare, meni, jednoj divi. Tolike pobede na festivalima. Na sva usta sam ga hvalila i bila oduševljena što ćemo sarađivati. Tražio mi je po danu 150 evra, plus pare za taksi. Na kraju bi bilo 800 evra za jednu haljinu. Olivera Kovačević mi je dala tri haljine besplatno. Nečuveno. Plus saznala sam da materijal za sve to kupuje u Pirotu. Za šta da dajem 800 evra? Nisam luda - rekla je Maja za domaće medije.