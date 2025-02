- Po glasovima naroda i medija ja sam apsolutni pobednik i pokradena sam jer sam trebala da uđem u finale. Svima je to jasno! Žiri mi je davao nule, a u žiriju su vam bili likovi poput Luka Bleka, Firčija bubnjara... Dakle mi smo apsolutni moralni pobednici i hvala RTS što su me napravili žrtvom i srpskom heroinom jer ja to zaista jesam! Bitno da znate da smo svi zajedno izgrmeli i pokidali smo i naravno da smo u finale morali da uđemo jer smo bili najbolji! Hvala svima vama dragi moji! Hvala svim medijima! Hvala za ljubav! Moj sin Lazar i ja smo dostojanstveno izdržali ovu nepravdu i ovo veliko iskušenje. Čekali su me 2 čoveka iz obezbeđenja, ja se presvlačim, a oni kažu: Čekamo da Maju izbacimo sa RTS-a. Toliko o pravednom PZE a 6.put prolazim isto. Sve je isto “samo njega nema”. Čak se i RTS stidi jer sam morala bar da uđem u finale! A kažem da mi je pesma najveći hit! Imam i najbolji nastup i najbolju pesmu na PZE2025 - napisala je Maja.