- Našu zemlju treba da predstavlja neko poput mene, vernica, majka, a ne spodobe. Smešni su. Voditelj Stefan Popović je objavio snimak na kom se podsmevaju jer nisam prošla u finale, a onda se pravdao kako je to fan profil. Pa ako ne vodi on stranicu kako je video poruke koje sam poslala? A ako je video poruke, video je i tu objavu. Zašto onda to nije sklonio? Smešni su, pokušali su da me ponize, ali su mi učinili uslugu. To sam i Oliveri rekla.