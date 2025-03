Kada smo se njegov otac i ja razveli, imao je sedam meseci, tako da on nije ni znao šta se dešava. Nikada mu nisam govorila ništa protiv oca, smatram da će Bog svima nama da sudi jednog dana i da će svako dobiti ono što je zaslužio u životu. Imali smo tu sreću, ili nesreću, da Danijelov otac uopšte nije pitao za njega. Tek kada je Danijel krenuo u osnovnu školu, njegov otac se setio da nazove i pita za zdravlje sina. Sa druge strane, ni Danijel nije pitao za oca, jednostavno nije osetio potrebu. Moj sin i ja smo prijatelji, on zna da može uvek da računa na mene i Saleta - rekla je jednom prilikom za "Stil".

Reč očuh zvuči zaista jezivo, ali u našoj porodičnoj situaciji je potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela: 'Kao da je moj sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac.' Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno. Ako muškarac nečim može da vas „kupi” u životu, onda je to kada prihvati vaše dete iz prvog braka. To je bolje nego da sam dobila sedmicu na lotou. On uopšte ne razdvaja Aleksandru i Danijela. Oboje su naša deca - ispričala je Suzana i rekla da su osećanja bila obostrane i da Danijel Sašu voleo s podjednakom ljubavlju.