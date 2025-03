- Kada smo bili na koncertu u Bugarskoj, rečeno nam je da u 11 sati imamo sastanak kod Baba Vange. Brena i ja smo otišli i dobili po dve kocke šećera. Njih smo zavili u salvetu i stavili ispod jastuka noć pre same posete Vangi. Sutradan smo s tim otišli kod nje. Upozorili su nas da ne smemo da joj dajemo novac ili neke druge materijalne stvari jer je ona to sve dobila od države i kola i kuće i obezbeđenje. Carinik nas je sve pregledao, išli smo kilometar, tu su bili šatori, a u njima ljudi koji su 15 dana do zakazanog termina, to su hiljade ljudi. Tito je bio četiri puta kod Vange, ona mu je govorila šta da radi. Vanga je razumno pričala srpski - rekao je svojevremeno Saša za domace medije.